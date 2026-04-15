يتجاهل بعض الأشخاص رائحة الفم الكريهة، غير مدركين أنها قد تكون مؤشرا مبكرا على مشكلات صحية خطيرة تستدعي التدخل الطبي.

أسباب استمرار رائحة الفم رغم الاهتمام بالنظافة الشخصية

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد عادل، استشاري أمراض الباطنة، إن استمرار رائحة الفم رغم الاهتمام بالنظافة الشخصية قد يشير إلى أمراض في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء أو التهابات المعدة، لافتا إلى أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة بعدوى بكتيرية مثل جرثومة المعدة.

هل رائحة الفم ترتبط بأمراض الكبد أو الكلى؟

وأوضح "عادل" في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك أسبابا أخرى أكثر خطورة، منها أمراض الكبد أو الكلى، إذ تؤدي إلى تغير مميز في رائحة النفس نتيجة تراكم السموم في الجسم، مشيرا إلى أن مرضى السكري قد يعانون أيضا من رائحة فم تشبه الأسيتون، خاصة في حالات عدم انتظام مستوى السكر في الدم.

وأضاف أن التهابات اللثة وتسوس الأسنان تظل من أبرز الأسباب الشائعة، لكنها ليست الوحيدة، مشددا على أهمية عدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة مثل الغسول أو العلكة، واللجوء إلى الفحص الطبي في حال استمرار المشكلة.

ونصح استشاري الباطنة بضرورة شرب كميات كافية من المياه، والالتزام بنظافة الفم والأسنان، إلى جانب المتابعة الدورية، مؤكدا أن الاكتشاف المبكر لأي سبب مرضي يسهم بشكل كبير في سرعة العلاج وتجنب المضاعفات.

