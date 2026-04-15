أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الأربعاء، أنها تابعت ما تم تداوله بشأن الإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية الخاص بشغل وظائف مدير مديرية الطب البيطري، والذي تضمن إتاحة التقديم لخريجي كليات الزراعة والعلوم إلى جانب خريجي كليات الطب البيطري، بما يخالف الطبيعة الفنية والتخصصية لتلك الوظائف.

مطالب بحصر وظائف الطب البيطري على خريجي كليات الطب البيطري فقط

أكدت "النقابة" في بيان لها، أن هذه الوظائف تُعتبر وظائف فنية بيطرية تخصصية، ولا يجوز شغلها إلا من خريجي كليات الطب البيطري فقط، نظرًا لطبيعة المهام والمسؤوليات الوظيفية التي تتطلب تأهيلاً علميًا متخصصًا في المجال البيطري.

وتواصل الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، في هذا الإطار، بشكل فوري مع عدد من المسؤولين، شملوا: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص، وذلك للمطالبة بتعديل المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ليقتصر على خريجي بكالوريوس الطب البيطري فقط.

وشددت "البيطريين" على رفضها إدراج أي مؤهلات غير متخصصة ضمن الإعلان، مطالبة بسرعة تصحيح المسار بما يتوافق مع الوصف الوظيفي الصحيح والمعايير المهنية المعتمدة، وحصر التقديم على خريجي كليات الطب البيطري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق أعضائها، ومتابعة هذا الملف أولًا بأول حتى تصحيحه بالشكل القانوني والمهني السليم.

استجابة رسمية لتحرك نقابة البيطريين بشأن إعلان الوظائف

تقدمت "النقابة" بخالص الشكر والتقدير لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على سرعة استجابته وتوجيهه بإرسال طلب التعديل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدة أنها ستعلن عن أي مستجدات تخص هذا الشأن فورًا.

