هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل

كتب : سهيلة أسامة

03:21 م 15/04/2026

كشفت هند صالح، ابنة الفنان الكبير سعيد صالح، حقيقة ما تم تداوله عبر إحدى صفحات بيع السيارات بشأن عرض سيارة يزعم أنها تخص والدها الراحل.

ماذا قالت هند سعيد صالح؟

وكتبت هند سعيد صالح عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "بابا مالوش أي علاقة بالعربية دي لا من قريب ولا من بعيد، ويا ريت بلاش استغلال اسمه في كذب".

نبذة عن الفنان الراحل سعيد صالح

رحل الفنان سعيد صالح عن عالمنا في 1 أغسطس 2014، وترك إرثًا فنيًا كبيرًا في الإذاعة والمسرح والسينما والتليفزيون.

و من أبرز أعمال الفنان سعيد صالح في المسرح "العيال كبرت"، "مدرسة المشاغبين"، "كعبلون"، "البعبع"، "هالو شلبي".

وفي السينما قدم أعمالا هامة منها: "أين عقلي"، "الشيطان يعظ"، "المشبوه"، "سلام يا صاحبي"، "جواز بقرار جمهوري"، "على باب الوزير"، "توت توت"، "الضائعة".

وفي التليفزيون قدم عدد من الأعمال البارزة منها: "السقوط في بئر سبع"، "آمال وأقدار"، "فرح العمدة"، "المصراوية".

اقرأ أيضًا:

يارا السكري ضيفة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"

حسين فهمي يشارك صورًا من رحلته لـ الصين أثناء تصوير فيلمه الجديد

ألحان عمار الشريعي.. علي الحجار يطرح أغنية "مش فارقلي" غدًا

سعيد صالح مسرحية مدرسة المشاغبين ابنة سعيد صالح

فيديو قد يعجبك



