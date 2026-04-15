كشفت هند صالح، ابنة الفنان الكبير سعيد صالح، حقيقة ما تم تداوله عبر إحدى صفحات بيع السيارات بشأن عرض سيارة يزعم أنها تخص والدها الراحل.

ماذا قالت هند سعيد صالح؟

وكتبت هند سعيد صالح عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "بابا مالوش أي علاقة بالعربية دي لا من قريب ولا من بعيد، ويا ريت بلاش استغلال اسمه في كذب".

نبذة عن الفنان الراحل سعيد صالح

رحل الفنان سعيد صالح عن عالمنا في 1 أغسطس 2014، وترك إرثًا فنيًا كبيرًا في الإذاعة والمسرح والسينما والتليفزيون.

و من أبرز أعمال الفنان سعيد صالح في المسرح "العيال كبرت"، "مدرسة المشاغبين"، "كعبلون"، "البعبع"، "هالو شلبي".

وفي السينما قدم أعمالا هامة منها: "أين عقلي"، "الشيطان يعظ"، "المشبوه"، "سلام يا صاحبي"، "جواز بقرار جمهوري"، "على باب الوزير"، "توت توت"، "الضائعة".

وفي التليفزيون قدم عدد من الأعمال البارزة منها: "السقوط في بئر سبع"، "آمال وأقدار"، "فرح العمدة"، "المصراوية".

