كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار حسام نصار رئيس نيابة العجوزة، وتحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية،إخلاء سبيل لوبا الحلو بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لهجوم شبل أسد أثناء وجودها داخل السيرك القومي بالعجوزة، ما أسفر عن إصابتها بجرح في الوجه.

لوبا الحلو عن الشبل: "غير شرس ويستخدم في التصوير وتطعيماته كاملة

وقالت لوبا الحلو في أقوالها خلال التحقيقات التي باشرها كريم عبد الرازق وكيل أول نيابة العجوزة على مدار ٨ ساعات أن الشبل ليس شرسا وغير معتاد الهجوم على زوار السيرك ويتم استخدامه في التصوير معهم، كما أن الشبل حاصل على كافة التطعيمات اللازمة.

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات السيرك في واقعة هجوم شبل أسد على طفلة

حادث





وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة داخل السيرك، كما كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أسرة الطفلة ومسؤولي ادارة السيرك، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وكلفت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالعجوزة إلى مقر السيرك القومي لمعاينة موقع حادث تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لهجوم أسد صغير "شبل" أثناء وجودها داخل السيرك، أسفرت عن إصابتها بعدة إصابات.

وكشفت التحقيقات التي استمرت قرابة 8 ساعات ومازالت جارية حتى الآن، أن الواقعة حدثت خارج عرض السيرك، موضحة أن أحد العمال كان يحمل شبل صغير بدون أنياب خارج الأسوار لالتقاط الصور التذكارية معه، وخلال التقاط الطفلة للصورة وقع الحادث عندما أصابها الأسد بـ"خرابيش" واستدعى الأمر تقطيب الجرح لعمقه.

وكانت مستشفى العجوزة العام قد استقبلت الطفلة وهي تعاني من جروح خطيرة في الوجه والرأس، وفاقدة للوعي، عقب تعرضها لهجوم من أسد صغير أثناء محاولة التقاط صور تذكارية خارج صالة العرض، من مصور يلتقط صور مع الأسد مقابل مبلغ مالي حيث باغت الحيوان الطفلة وأصابها بـ"خرابيش" في الوجه والرقبة والرأس.



ووفقًا للتقارير الطبية الأولية، استقرت حالة الطفلة بعد خضوعها للإسعافات والفحوصات والعلاجات اللازمة، وخضعت لتقطيب الجرح بـ ٩ غرز فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها عقب تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

