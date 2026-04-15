يتجاهل بعض الأشخاص أعراضا قد تبدو عادية، لكنها في الواقع قد تكون مؤشرات مبكرة على اضطراب مستوى السكر في الدم، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.



وتعليقا على ذلك قال الدكتور محمد عبدالقادر، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكر، إن الاكتشاف المبكر لحالات مرض السكري يساهم بشكل كبير في الوقاية من المضاعفات الخطيرة، مثل أمراض القلب والكلى والأعصاب.

ما هي الـ 6 علامات الرئيسية التي تدل على اضطراب في السكر ؟

وكشف "عبدالقادر" في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك 6 علامات رئيسية تدل على اضطراب في السكر، يجب الانتباه لها وتشمل:

1- العطش المستمر وجفاف الفم

يعد الشعور بالعطش الزائد من أبرز العلامات المبكرة، نتيجة محاولة الجسم تعويض السوائل المفقودة بسبب ارتفاع السكر.

2- كثرة التبول

زيادة عدد مرات التبول، خاصة خلال الليل، مؤشر شائع على عدم قدرة الجسم على التحكم في مستويات الجلوكوز.

3- الإرهاق غير المبرر

الشعور بالتعب المستمر رغم عدم بذل مجهود كبير، قد يكون ناتجا عن خلل في استخدام الجسم للسكر كمصدر للطاقة.

4- تشوش الرؤية

ارتفاع السكر قد يؤدي إلى تغيرات مؤقتة في عدسة العين، ما يسبب زغللة أو ضعفا في الإبصار.

5- بطء التئام الجروح

أحد المؤشرات المهمة، حيث يؤثر ارتفاع السكر على كفاءة الدورة الدموية وقدرة الجسم على الشفاء.

6- فقدان أو زيادة الوزن بشكل مفاجئ

التغيرات غير المبررة في الوزن قد تعكس اضطرابا في عملية التمثيل الغذائي المرتبطة بالسكر.

وأكد استشاري أمراض الغدد الصماء والسكر، أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة المؤكدة، لكنها تستدعي إجراء الفحوصات اللازمة، مثل تحليل السكر التراكمي وقياس مستوى الجلوكوز في الدم.

أقرأ أيضًا:

إهمالها يسبب مضاعفات.. علامة تحذيرية في الفم تدل على الإصابة بالسكري



تعديلات بسيطة يومية تحسن صحتك وتضبط مستويات السكر في الدم



هبوط السكر المفاجئ.. 5 أطعمة سريعة تعيد التوازن سريعا





