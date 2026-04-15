يعد فيتامين "د" من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام وتعزيز جهاز المناعة، إلا أن نقصه أصبح شائعا، خاصة مع قلة التعرض لأشعة الشمس، ما يدفع الكثيرين للبحث عن مصادر بديلة لتعويض هذا النقص.

وبحسب موقع "Verywell Health"، يمكن لبعض المشروبات أن تساهم بشكل فعال في رفع مستويات فيتامين "د" في الجسم، خاصة عند إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي.

ما أبرز المشروبات التي تحتوي على فيتامين د؟

1- الحليب المدعم



يعد من أشهر المصادر، إذ يتم تدعيمه بفيتامين "د" خلال التصنيع، ما يساعد على تعزيز امتصاص الكالسيوم ودعم صحة العظام والأسنان.

2- الحليب النباتي



مثل حليب الصويا أو اللوز أو الشوفان، وغالبا ما يتم تدعيمه بفيتامين "د"، ليكون خيارا مناسبا لمن يتجنبون الألبان.

3- الكفير المدعم



يتميز بفوائده لصحة الجهاز الهضمي، وعند تصنيعه من حليب مدعم، يمكن أن يوفر جرعة جيدة من فيتامين "د"، إلى جانب دعمه لصحة الأمعاء.

4- مخفوقات البروتين



تحتوي بعض أنواع مشروبات البروتين الجاهزة على نسب مرتفعة من فيتامين "د"، وقد تغطي نسبة كبيرة من الاحتياج اليومي في حصة واحدة.

5- مرق الفطر



يعد خيارا نباتيا مميزا، خاصة عند استخدام فطر معرض للأشعة فوق البنفسجية، إذ يحتوي على فيتامين "د2" بشكل طبيعي.

رغم أهمية هذه المشروبات، يؤكد الخبراء أن الاعتدال يظل الأساس، مع ضرورة تنويع مصادر فيتامين "د" بين الغذاء والتعرض الآمن لأشعة الشمس، إلى جانب استشارة الطبيب في حال وجود نقص حاد يتطلب مكملات غذائية.

أقرأ أيضًا:

كيف تحمي نفسك من نقص فيتامين د في الشتاء؟



ما مخاطر الإفراط في تناول فيتامين د؟- احذر هذه الأعراض

4 عادات صباحية فعالة لتعزيز امتصاص فيتامين د ودعم صحتك



