أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على استمرار "نهج طهران الثابت" في تعزيز صُلح واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية التعاون الوثيق مع باكستان في هذا الإطار، وذلك عقب استقباله قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير.

إشادة بعمق العلاقات الثنائية

أعرب عراقجي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة الفريق أول عاصم منير إلى إيران، مُقدّما شكره وتقديره لباكستان على استضافتها الكريمة والمتميزة لجولات الحوار السابقة.

Delighted to welcome Field Marshal Munir to Iran.



Expressed gratitude for Pakistan's gracious hosting of dialogue, emphasizing that it reflects our deep and great bilateral relationship. Our commitment to promoting peace and stability in the region remains strong—and shared. pic.twitter.com/e74lm6hL8r — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 15, 2026

وأشار الوزير الإيراني إلى أن هذا التعاون يُمثّل انعكاسا حقيقيا لعمق واستحكام العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

تعهد مشترك بأمن المنطقة

شدد وزير الخارجية الإيراني، على أن التزام بلاده بترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي "لا يزال راسخا"، مؤكدا أن هذا التعهد هو رؤية مشتركة تتقاسمها طهران وإسلام آباد، وتهدف إلى مواجهة التحديات وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة "توترات متصاعدة"، حيث تسعى طهران وإسلام آباد من خلال هذا التنسيق رفيع المستوى إلى خلق جبهة إقليمية متماسكة قادرة على احتواء الأزمات، وتأمين الحدود المشتركة، بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للبلدين.