وزير الخارجية الإيراني: ملتزمون بتعاون وثيق مع باكستان لحماية أمن المنطقة

كتب : مصطفى الشاعر

09:59 م 15/04/2026

الفريق أول عاصم منير وعباس عراقجي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على استمرار "نهج طهران الثابت" في تعزيز صُلح واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية التعاون الوثيق مع باكستان في هذا الإطار، وذلك عقب استقباله قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير.

إشادة بعمق العلاقات الثنائية

أعرب عراقجي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة الفريق أول عاصم منير إلى إيران، مُقدّما شكره وتقديره لباكستان على استضافتها الكريمة والمتميزة لجولات الحوار السابقة.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن هذا التعاون يُمثّل انعكاسا حقيقيا لعمق واستحكام العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

تعهد مشترك بأمن المنطقة

شدد وزير الخارجية الإيراني، على أن التزام بلاده بترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي "لا يزال راسخا"، مؤكدا أن هذا التعهد هو رؤية مشتركة تتقاسمها طهران وإسلام آباد، وتهدف إلى مواجهة التحديات وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة "توترات متصاعدة"، حيث تسعى طهران وإسلام آباد من خلال هذا التنسيق رفيع المستوى إلى خلق جبهة إقليمية متماسكة قادرة على احتواء الأزمات، وتأمين الحدود المشتركة، بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للبلدين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صندوق النقد: مصر لم تطلب قرض إضافي بسبب تداعيات الصراع بالمنطقة
اقتصاد

صندوق النقد: مصر لم تطلب قرض إضافي بسبب تداعيات الصراع بالمنطقة
بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
الأزهر

بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
الأزهر

بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
زووم

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟
حوادث وقضايا

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

