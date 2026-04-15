شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب تداول فيديو استغاثة سيدة من اختطاف رضيعة حديثة الولادة -إبنة شقيقتها- داخل مستشفى الحسين الجامعي.

وروت خالة الرضيعة في مقطع فيديو متداول تفاصيل اختطاف الطفلة من داخل المستشفى قائلة "الحقونا، بنت أختي اتاخدت مني، كانت لسة مولودة من 10 ساعات، فجأة ست غريبة لابسة نقاب خدت البنت ومشيت، والنبي رجعوا البنت لحضن أمها".

تفاصيل اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين

بدأت القصة بعد ساعات قليلة من ولادة الطفلة، حيث تم تسليمها إلى والدتها عقب التأكد من استقرار حالتها الصحية، وبحسب رواية مصادر بالمستشفى وأقوال الأم، كانت الأخيرة في حالة إرهاق شديد بعد الولادة، ما دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة كانت تتواجد معها داخل الغرفة، وعرضت عليها المساعدة في حمل الطفلة.

وفي لحظة غفلة، استغلت السيدة حالة الأم، وقامت بمغافلتها أثناء النوم، لتختطف الرضيعة وتغادر المكان دون أن يلاحظها أحد، رغم وجود الجدة التي تركت الطفلة أيضًا معها لفترة قصيرة.

تحريات وفحص واقعة اختطاف رضيعة

وكشفت التحريات الأولية وكواليس الواقعة وهي أن الأم التي كانت لا تزال تعاني من آلام ما بعد الولادة، قد تسلمت طفلتها من الممرضات وهي بحالة صحية جيدة، وبسبب شعورها بالإرهاق الشديد، طلبت من سيدة (منتقبة) كانت تتواجد معها في نفس الغرفة أن تحمل عنها الطفلة حتى تستطيع النوم قليلاً، خوفاً من أن تتقلب على الرضيعة أثناء نومها.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن جدة الطفلة غادرت الغرفة أيضا لشراء بعض المستلزمات، تاركة الرضيعة في أمانة السيدة المجهولة، وهو ما استغلته الأخيرة لتلوذ بالفرار بالطفلة دون أن يلحظها أحد.

جهات التحقيق تكثف جهودها للوصول إلى المتهمة

من جانبها تباشر جهات التحقيق العمل على كشف ملابسات اختفاء الطفلة من مستشفى الحسين الجامعي، خاصة عقب انتشار فيديو لخالة الرضيعة وهي تتحدث عن اختطاف ابنة اختها.

كما تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف ملابسات اختطاف الرضيعة في محاولة للوصول إلى مرتكبة الواقعة وضبطها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً رسمياً من الأسرة، وباشرت التحقيقات فوراً لتتبع خيوط الواقعة، بما في ذلك فحص كاميرات المراقبة داخل المستشفى واستجواب الشهود والطاقم الطبي.

