تُعد مسألة حضور المتهم أمام جهات التحقيق ومحكمة الجنح وكذلك الجنايات من الضمانات الأساسية التي كفلها القانون لتحقيق العدالة الجنائية، إذ يرتبط هذا الحضور بحق الدفاع ارتباطًا وثيقًا، وقد حرص المشرع على تنظيم حالات حضور المتهم بنفسه، فميز بين الحالات التي يكون فيها حضوره وجوبيًا لا يغني عنه فيها وكيل، وبين الحالات التي يجوز فيها أن ينوب عنه محام يمثله قانونًا.

ففي بعض الوقائع خاصة الجنايات، يُلزم القانون المتهم بالحضور الشخصي نظرًا لخطورة الاتهام وما قد يترتب عليه من عقوبات جسيمة، مما يستدعي تمكين المحكمة من مواجهته بالأدلة وسماع أقواله مباشرة.

وعلى الجانب الآخر، أجاز القانون في بعض الجنح والمخالفات أن يحضر المحامي نيابة عن المتهم، تحقيقًا للتيسير وسرعة الفصل في القضايا، بشرط ألا يخل ذلك بحقوق الدفاع أو بسير العدالة.

حالات وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنح

وقال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، إن قضايا الجنح التي لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهي واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف العمدي وحيازة سلاح.

وأضاف المحامي بالنقض، لـ "مصراوي" أن الجنح التي يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامي بتوكيل هي التي لا يوجد فيها حبس وجوبي ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات.

الكفالة المالية وحضور المتهم أمام المحكمة

لفت إلى أنه في محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فإن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.

الموقف القانوني من ضبط وإحضار المتهم

وأشار إلى أنه في حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة في جنحة الحضور فيها وجوبي، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبي أمام جنح مستأنف.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 منح لمحكمة الجنايات صلاحيات تتعلق بالقبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيا، حيث نصت المادة 380 على أنه لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

اقرأ أيضا:

