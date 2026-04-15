أصدر النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين مجموعة من القرارت الضابطة للمشهد الإعلامي وتحديدا الإعلام الرياضي .

قرارات جديدة لنقابة الإعلاميين ضد تجاوزات البرامج الرياضية على القنوات الفضائية

جاءت القرارات كالتالي:

1 - منع ظهور محمد عبدالجليل مقدم برنامج (جاليليو) قناة الزمالك لمخالفته قانون النقابة 93 لسنة 2016 وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

2 - منع ظهور محمد فاروق مقدم برنامج (البريمو )على شاشة قناة تن وذلك لمخالفته قانون النقابة 93 لسنة 2016 وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني .

3 - استدعاء الإعلامي هاني حتحوت برنامج (مودرن سبورتس )قناة MTIللتحقيق في مقر النقابة .

جاءت قرارات النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة وتقرير الإدارة العامة للقيد والتصاريح .

وحذر "سعده" الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة الإلتزام بإنفاذ قانون النقابة وكذا الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لضمان المهنية وتجنب إرتكاب أي خروقات مهنية تؤثر سلبا مكانة الوسيلة والمسيرة المهنية للإعلامي.

واختتم نقيب الإعلاميين، بيانه بأنه وفي إطار استمرار التعاون المثمر والبناء بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم سيتم إخطار المجلس رسميا بهذه القرارات لاتخاذ مايراه وفقًا لقانونه 180 لسنة 2018 تجاه الوسائل الإعلامية .

