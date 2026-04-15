معركة الفتيات والشباب.. كواليس مشاجرة المحلة الدامية بالأسلحة البيضاء

كتب : عاطف مراد

10:02 م 15/04/2026 تعديل في 11:08 م

خلافات جيرة تتحول لمشاجرة بالزجاج والأسلحة البيضاء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء بمحافظة الغربية.

مشاجرة عنيفة بين 3 أشخاص و3 فتيات بالسلاح والصواعق بالمحلة الكبرى

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 مارس الماضي حدثت مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، وبحوزتهم سلاحان أبيضان وصاعق كهربائي، وطرف ثان مكون من 3 فتيات، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة المحلة الكبرى، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

تراشق بالحجارة والزجاج خلال مشاجرة بالمحلة الكبرى

وأوضحت التحريات أن الطرفين تبادلا التعدي بالسب والتراشق بالحجارة والزجاج، ما أدى إلى تصاعد المشاجرة بالشكل الظاهر في الفيديو المتداول.

ضبط المتهمين بالتشاجر بالمحلة الكبرى

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول الأسلحة البيضاء والصاعق الكهربائي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته وجسده المليء بـ"الوشوم" في حمام السباحة (فيديو)
زووم

أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته وجسده المليء بـ"الوشوم" في حمام السباحة (فيديو)
هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
زووم

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
حمامة فوق رأس معتمر خلال الطواف حول الكعبة.. فيديو أثار تفاعلا
علاقات

حمامة فوق رأس معتمر خلال الطواف حول الكعبة.. فيديو أثار تفاعلا
من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
رياضة عربية وعالمية

من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
مكافحة العدوى قالت حالتين مش تفشي.. اعترافات صادمة في واقعة "العمى الجماعي"
حوادث وقضايا

مكافحة العدوى قالت حالتين مش تفشي.. اعترافات صادمة في واقعة "العمى الجماعي"

