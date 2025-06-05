عصير أخضر خارق.. كوب واحد يطهّر الشرايين والقولون من السموم

كتبت- نرمين ضيف الله

العصير الأخضر من الخيارات الشائعة التي تُساهم في "تنظيف" الشرايين والقولون من الشوائب.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي"، أبرز المشروبات الخضراء التي تساعد على تنقية القولون، وفق "هيلث لاين"، "ويب ميد".

ما هو العصير الأخضر؟

العصير الأخضر هو مشروب يُحضر عادةً من خضروات ورقية مثل السبانخ، الكرفس، الخيار، والكرنب، يُضاف إليه فواكه مثل التفاح أو الليمون لتحسين الطعم، وهذا العصير يُساعد في "تنظيف" الجسم من السموم والشوائب.

من بين هذه المشروبات، يبرز عصير النعناع بالليمون كخيار بسيط ومنعش، يساهم في تعزيز صحة الشرايين والقولون وتنقية الجسم من الشوائب.

الليمون حمضيات تنظف الشرايين وتدعم الجهاز الهضمي

الليمون مصدر غني بفيتامين C، أحد أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، والذي يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بتراكم الكوليسترول في الشرايين.

كما يحتوي على مركبات الفلافونويد، التي أظهرت دراسات متعددة (مثل التي نُشرت في مجلة Nutrition Research) أنها تُساهم في تقليل الالتهاب المزمن المرتبط بأمراض القلب.

فيما يخص الجهاز الهضمي، يعزز عصير الليمون إنتاج العصارة الصفراوية، ما يسهم في تحسين الهضم وتحفيز حركة الأمعاء، وهو ما يدعم صحة القولون.

النعناع مهدئ طبيعي للأمعاء

النعناع ليس مجرد نكهة منعشة؛ بل يحتوي على مركب "المنثول" المعروف بخصائصه المهدئة للجهاز الهضمي. أظهرت مراجعة نُشرت في BMJ أن زيت النعناع يُستخدم على نطاق واسع في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، مثل الانتفاخ والغازات.

كما يُعتقد أن النعناع يساعد على استرخاء العضلات الملساء في القناة الهضمية، مما يسهل مرور الطعام والفضلات، ويساهم في تقليل التشنجات.

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