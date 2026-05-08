أقيمت أمس الخميس الموافق 7 مايو الجاري، العديد من المباريات في مرحلة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وشهدت مرحلة تحديد الهابطين بالدوري المصري "دوري نايل"، أمس الخميس 7 مايو الجاري، إقامة 3 مباريات بالمسابقة، في مقدمتهم مباراة جمعت بين الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وواصل الإسماعيلي نتائجه المتراجعة في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، حيث حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الدراويش أمام البنك الأهلي أمس.

نتائج مباريات مرحلة تحديد الهابطين بالدوري المصري

زد ضد حرس الحدود 2-1

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي 0-0

طلائع الجيش ضد غزل المحلة 1-0

كيف أثرت نتائج مباريات أمس بالدوري على الإسماعيلي؟

وبنتائج مباريات الأمس في الدوري المصري "دور نايل"، حيث توقف رصيد الدراويش عند النقطة رقم 19 في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري.

كما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة رقم 22 في المركز الـ18 بجدول الترتيب، هو أول مركز من مراكز الهبوط بالدوري، مما يعني إلى اقتراب الثنائي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

