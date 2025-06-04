5 فئات ممنوعة من تناول الفول صباحا.. "خلي بالكم"

الفول المدمس هو وجبة أساسية ومحبوبة، وخاصة على الإفطار، لكن على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن هناك بالفعل فئات معينة يجب عليها الحذر أو تجنب تناول الفول صباحًا لتجنب المشاكل الصحية، وفقٌا لما أشار إليه أحمد صلاح.

إليك 5 فئات ممنوعة أو يجب عليها توخي الحذر عند تناول الفول.

مرضى أنيميا الفول (نقص إنزيم G6PD):

وأضاف من خلال تصريح لـ"مصراوي"، هذه هي الفئة الأكثر خطورة، مرضى أنيميا الفول يعانون من نقص في إنزيم "جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز" (G6PD). تناول الفول، أو حتى استنشاق حبوب اللقاح الخاصة به، يمكن أن يؤدي إلى تكسير خلايا الدم الحمراء لديهم (انحلال الدم الحاد)، مما يسبب فقر دم حاد، يرقان، وفي الحالات الشديدة قد يهدد الحياة.

يجب على هؤلاء الأشخاص تجنب الفول ومنتجاته بشكل قاطع.

مرضى القولون العصبي (IBS) أو مشاكل الجهاز الهضمي الحساسة

وتابع، الفول من البقوليات الغنية بالألياف والمركبات التي يصعب هضمها لبعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من القولون العصبي أو حساسية في الجهاز الهضمي، يمكن أن يسبب تناول الفول كميات كبيرة من الغازات، الانتفاخ، التقلصات، الإسهال أو الإمساك، مما يزيد من أعراض القولون العصبي سوءًا.

يُفضل تجنب الفول أو تناوله بكميات قليلة جدًا بعد التأكد من عدم تفاقم الأعراض، قد يساعد نقع الفول لفترة طويلة وتغيير ماء النقع عدة مرات، أو طهيه جيدًا في تقليل بعض الغازات.

مرضى النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الناتج عن تراكم حمض اليوريك في الدم، والذي ينتج عن تكسير مركبات البيورين. الفول، كغيره من البقوليات، يحتوي على نسبة عالية نسبيًا من البيورينات، تناول الفول بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من مستويات حمض اليوريك في الدم، مما قد يؤدي إلى نوبات النقرس المؤلمة أو تفاقمها.

وأكد، يجب على مرضى النقرس الحد من تناول الفول والتركيز على البروتينات قليلة البيورين. استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية الآمنة إن وجدت.

مرضى حساسية البقوليات

وأشار إلى أن على الرغم من أنها ليست شائعة مثل حساسية الفول السوداني أو فول الصويا، إلا أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه البوليات بشكل عام، بما في ذلك الفول.

إذا ظهرت أعراض حساسية مثل الطفح الجلدي، الحكة، تورم الوجه أو الشفاه، صعوبة التنفس بعد تناول الفول، فيجب تجنبه تمامًا وطلب المشورة الطبية.

الأطفال الرضع وصغار السن جدًا (خاصة تحت عمر سنة)

الجهاز الهضمي للأطفال الرضع لم يكتمل نموه بعد، مما يجعلهم غير قادرين على هضم البقوليات بشكل فعال، الفول يمكن أن يسبب لهم انتفاخًا شديدًا، غازات، ومغصًا، بالإضافة إلى ذلك، فئة كبيرة من الأطفال الرضع قد يكون لديهم أنيميا الفول (التي قد لا يتم تشخيصها مبكرًا)، وتناول الفول قد يعرضهم لخطر كبير.

وأختتم صلاح:" يُنصح بتأخير إدخال البقوليات الصلبة مثل الفول في النظام الغذائي للرضع حتى عمر سنة على الأقل، ومع ذلك بحذر شديد وبعد استشارة طبيب الأطفال، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي لأنيميا الفول".

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