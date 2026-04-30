الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا

أعلن وفد الاتحاد الإيراني لكرة القدم انسحابه من اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي كان مقررًا في مدينة تورونتو، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة ببطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لبيان نقلته وكالة “تسنيم”، فقد عاد الوفد الإيراني، الذي ضم رئيس الاتحاد مهدي تاج والأمين العام ونائبه، إلى تركيا بعد وصوله إلى كندا مباشرة، دون استكمال إجراءات الدخول، على خلفية ما وصفه بـ"تصرف غير لائق" من موظفي الهجرة في المطار.

وأشار البيان إلى أن الوفد اعتبر ما حدث إساءة مباشرة للقوات المسلحة الإيرانية، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الانسحاب الفوري من المؤتمر وعدم المشاركة في الاجتماعات التحضيرية.

من جانبه، أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم أسفه للحادث، مؤكدًا أنه تواصل مع الوفد الإيراني لمحاولة احتواء الموقف، كما أشار إلى أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يعمل على ترتيب اجتماع بديل في مقر الاتحاد.

الحرس الثوري الإيراني ممنوع من دخول كندا

وفي سياق متصل، أكدت السلطات الكندية أن بعض الشخصيات المرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني غير مرحب بها داخل البلاد، في إطار سياسة الهجرة المعتمدة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول خلفيات الأزمة.

ورغم محاولات تدخل من ممثل عن الفيفا في تورونتو لاحتواء الموقف، إلا أن الجهود لم تنجح في إعادة الوفد الإيراني إلى مسار المشاركة في الاجتماع، وسط ترقب لموقف رسمي نهائي من الاتحاد الدولي خلال الساعات المقبلة.