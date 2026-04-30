دماء على الأسفلت.. حادث تصادم ينهي حياة طفلتين شقيقتين بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

05:51 م 30/04/2026

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، اليوم الخميس، إثر اصطدام دراجة نارية كانتا تستقلانها خلف شقيقهما بسيارة أجرة على طريق فوه – دسوق، أمام المدخل الثاني لقرية السالمية التابعة لمركز فوه.

إخطار أمني وانتقال الجهات المختصة

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه، يفيد بتلقي المركز إشارة من مستشفى فوه للتأمين الصحي بوصول الطفلة "تالين.م.إ.ا" (5 أعوام) وشقيقتها "روفان" (10 أعوام)، والمقيمتين بقرية السالمية التابعة لمركز فوه، جثتين هامدتين، بادعاء حادث سير على طريق فوه – دسوق.

وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الحادث.

التحقيقات الأولية تكشف ملابسات الواقعة

بالفحص، ووفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن الطفلتين كانتا تستقلان دراجة نارية خلف شقيقهما "زياد.م.إ.ا" (16 عامًا)، طالب، على طريق فوه - دسوق، حيث اصطدمت بهما سيارة أجرة تحمل لوحات معدنية رقم "ل ف ج 7639"، قيادة "أحمد.ش.م" (49 عامًا)، سائق، أمام المدخل الثاني لقرية السالمية، ما أسفر عن إصابتهما بنزيف حاد بالمخ أدى إلى وفاتهما.

الإجراءات القانونية

جرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى فوه للتأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

