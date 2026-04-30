أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، عددًا من التوجيهات التي تستهدف دعم العمال وتعزيز فرص التشغيل وتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا.

السيسي: إطلاق منصة سوق العمل لزيادة فرص التشغيل

ووجه الرئيس بإطلاق منصة سوق العمل، بهدف زيادة معدلات التشغيل داخل مصر وخارجها، إلى جانب توفير فرص لتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

الرئيس السيسي: إعفاء العمالة غير المنتظمة من رسوم التراخيص

كما وجه بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة للحصول على شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف، في إطار دمجهم بالقطاع الرسمي وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

السيسي: صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لمدة 3 أشهر

وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك خلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2026.

السيسي: رفع تعويضات الوفاة والإصابات في حوادث العمل

في السياق ذاته، وجه الرئيس السيسي، بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب رفع تعويضات حالات العجز الكلي أو الجزئي بما يتناسب مع نسبة الإصابة.

الرئيس السيسي: تشكيل لجنة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل

كما أصدر الرئيس توجيهات بتشكيل لجنة دائمة تضم وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، مع تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها.

السيسي: لجنة حكومية جديدة لتلبية متطلبات سوق العمل ودعم الاقتصاد

وجه الرئيس السيسي، أيضًا، بتشكيل لجنة أخرى تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، للعمل على تلبية احتياجات سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية.