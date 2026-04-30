شرب الماء عادة بسيطة يغفل عنها معظم الناس، إذ يحتاجه الجسم لكل شيء، من هضم الطعام إلى نقل العناصر الغذائية عبر الأمعاء، لكن سرعة شرب الماء تمر دون أن يلاحظها أحد، فكوب من الماء قد يدعم الهضم أو يعيقه، بحسب ما إذا كان يشرب ببطء أو يبتلع بسرعة، وهذا الفرق البسيط له أهمية أكبر مما يبدو.

حقائق لا نعرفها عن مياه الشرب



لا تبدأ عملية الهضم في المعدة، بل في الفم، حيث يبدأ اللعاب بتفكيك الطعام، وعند شرب الماء، يمتزج باللعاب وينزل برفق إلى أسفل، وهذا يدعم المراحل الأولى من الهضم ويهيئ المعدة لما يليها.

أما تناول السوائل بسرعة، فيتجاوز هذه العملية التدريجية، إذ يتلقى الجسم كمية كبيرة من السوائل فجأة، ما يستدعي من الجهاز الهضمي التكيف بسرعة، ووفقا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، يلعب الترطيب دورا مباشرا في الحفاظ على توازن الأمعاء وامتصاص العناصر الغذائية، إلا أن الجسم يتعامل مع السوائل بشكل أفضل عندما يكون تناولها منتظما وليس مفاجئا.

ما يقوله الأطباء عن الارتشاف مقابل ابتلاع الماء؟



شرب الماء ببطء يساعد على مزجه في اللعاب وامتصاصه بشكل أفضل من قبل الجسم، يساعد ذلك على الهضم ويحافظ على رطوبة الجسم.

لماذا شرب الماء على دفعات أفضل للهضم؟



يساعد شرب الماء على رشفات صغيرة الجسم على الحفاظ على إيقاعه الطبيعي، تتلقى المعدة الماء بكميات قليلة، فلا تحتاج إلى التكيف فجأة، ما يحافظ على كفاءة عمل الإنزيمات الهاضمة، وهناك فائدة أخرى، وهي أن الرشفات الصغيرة تحافظ على استقرار مستويات الترطيب طوال اليوم.

وتعتمد بطانة الأمعاء على كمية كافية من الماء لتسهيل حركة الطعام ومنع الإمساك، وأكدت أبحاث المعاهد الوطنية للصحة أن الترطيب المنتظم يدعم العمليات الأيضية وصحة الجهاز الهضمي.

هل الشرب السريع يأتي بنتائج عكسية؟



الشرب السريع ليس خطأ دائما، فبعد التعرض للحرارة الشديدة أو ممارسة الرياضة، قد يحتاج الجسم إلى ترطيب سريع، ولكن كعادة يومية، وخاصة حول أوقات الوجبات، قد يسبب ذلك بعض المشكلات البسيطة.

ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الماء بسرعة إلى شعور مفاجئ بالامتلاء، فابتلاع كميات كبيرة أثناء تناول الطعام قد يسبب الشعور بالامتلاء، أو يثبط الشهية، أو يؤخر عملية الهضم.

كما قد يؤدي شرب الماء البارد بسرعة إلى تهيج الحلق أو الشعور بانزعاج خفيف في البطن، عادة ما تكون هذه الأعراض مؤقتة، ولكن تكرار هذه العادة قد يسبب بطء عملية الهضم.

توقيت شرب الماء مهم



طريقة شرب الماء ليست سوى جزء مهم، فالتوقيت يلعب دورا لا يقل أهمية، فشرب كميات كبيرة من الماء قبل الوجبات أو بعدها مباشرة قد يعيق عملية الهضم، ويبدو النمط الأفضل كالتالي: اشرب الماء بين الوجبات للحفاظ على رطوبة جسمك، تناول رشفات صغيرة أثناء الوجبات إذا لزم الأمر، تجنب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.

