"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند

كتب : منال الجيوشي

04:17 م 30/04/2026

ارتبط اسم المطرب مسلم، بسلسلة من الأزمات وصل بعضها لأروقة المحاكم، وتصدر بسببها محركات البحث.
ومن أبرز الأزمات التي ارتبط بها اسم مسلم:

أزمة طليقة مسلم

منذ أيام، خرجت "ضحى" طليقة مسلم عن صمتها، واتهمته في بث مباشر أنه لا يقوم بالإنفاق على ابنهما "مالك"، كما ناشدت نقابة المهن الموسيقية بالتدخل لإنهاء أزمتها والحصول على حقوقها.

جيبة وملابس نسائية

شبه البعض ملابس مسلم في حفله الأخير بـ "النسائية"، وجاءت التعليقات أنه يرتدي "جيبة"، ووصل الأمر لمطالبة البعض بتدخل نقابة المهن الموسيقية لوقف هذه التصرفات.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مسلم للخلاف بسبب مظهره، فقد ظهر قبلها يرتدي قميص شفاف على بدلة رسمية، وفي حفل زفافه انتقد البعض "البدلة" التي ظهر بها.

أزمة مسلم وشقيقته

اتهم مسلم شقيقته آية زكريا، في إحدى المرات أنها كانت سببا في طلاقه من زوجته، وبدورها نفت "آية" كل اتهامات شقيقها، وأكدت أن زوجته الأخيرة "يارا" كانت سببا في الخلاف بينهما، ووصل الأمر بينهما لتحرير محاضر وتبادل الاتهامات، وقال مسلم في تصريح صادم: "لو خيروني بين الجنة وصلح أختي هختار النار".

مشكلة مسلم مع النقابة

في مارس 2025 قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف التصريح السنوي للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، بسبب عدم التزامه بالتعاقدات والمواعيد.
أزمة مسلم ومنتج ألبوماته
عام 2024، نشب خلاف بين مطرب المهرجانات مسلم والمنتج السعودي سلطان الشن بسبب العقد المبرم بينهما، قام على إثرها المنتج سلطان الشن بغلق أغانٍ لمسلم وحذر شركات الإنتاج من التعامل معه بالرغم من إعلان الأخير فسخ التعاقد معه، وبعد تدخل النقابة تم حل الخلاف.

