كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الخميس عن هوية طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي والمقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.



تفاصيل حكام مباراة القمة



وأسندت اللجنة إدارة اللقاء للحكم الألماني ماتياس يولنيك كحكم ساحة، ويعاونه كلاً من كريستيان جيتلمن حكماً مساعداً أول، وجوناس فيكينماير حكماً مساعداً ثانياً، فيما يتولى توبياس ريخيل مهام الحكم الرابع.



وعلى تقنية الفيديو، يتواجد روبرت شرودر حكماً للـVAR، ويعاونه هنريك برامليج.



موعد القمة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.



ترتيب الفريقين قبل القمة

ويدخل الزمالك اللقاء متصدراً جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

