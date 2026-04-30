رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك

كتب : نهي خورشيد

05:28 م 30/04/2026 تعديل في 06:00 م

الأهلي و الزمالك

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الخميس عن هوية طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي والمقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.


تفاصيل حكام مباراة القمة


وأسندت اللجنة إدارة اللقاء للحكم الألماني ماتياس يولنيك كحكم ساحة، ويعاونه كلاً من كريستيان جيتلمن حكماً مساعداً أول، وجوناس فيكينماير حكماً مساعداً ثانياً، فيما يتولى توبياس ريخيل مهام الحكم الرابع.


وعلى تقنية الفيديو، يتواجد روبرت شرودر حكماً للـVAR، ويعاونه هنريك برامليج.


موعد القمة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.


ترتيب الفريقين قبل القمة

ويدخل الزمالك اللقاء متصدراً جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

"اهتم ببلدك المنهار".. ترامب يشن هجومًا حادًا على المستشار الألماني بسبب
"طبيب عظام".. من هو الألماني ماتياس يولنبيك حكم قمة الأهلي والزمالك؟
في الصيف.. ماذا تفعل القهوة الباردة بجسمك؟
ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟
رئيس اتحاد العمال يهدي الرئيس السيسي درع الاتحاد خلال احتفالية عيد العمال

