الداخلية تعلن مد فعاليات المرحلة الـ "28" من مبادرة "كلنا واحد" شهرا

كتب : علاء عمران

05:55 م 30/04/2026

مبادرة كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ "28" من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% على السلع الغذائية، ومنتجات الشركات التجارية والصناعية، لمدة شهر إعتباراً من "1 مايو 2026" بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

توسع أعداد الكيانات مع قرب عيد الأضحى

وتزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وبدءاً من يوم الأحد الموافق 10 /5/ 2026 تم التوسع فى أعداد الكيانات التجارية المشاركة فى المبادرة لتصل إلى: (3093 سلسلة تجارية – 109 محل جزارة ولحوم – 107 قافلة متحركة – 168 شادر رئيسى وفرعى) ليصبح عدد الفروع والسلاسل والمنافذ المشاركة بإجمالى 3477 فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية.

أسعار مخفضة

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1300) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

استراتيجية الداخلية

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند
بعد تعثر المفاوضات.. مسؤول أمريكي: البنتاجون سيطلع ترامب على الخيارات العسكرية
الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
رئيس اتحاد العمال يهدي الرئيس السيسي درع الاتحاد خلال احتفالية عيد العمال
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)