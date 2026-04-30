تزداد شعبية القهوة الباردة خلال فصل الصيف، ليس فقط كمشروب منعش، بل لما تحمله من فوائد صحية متعددة تجعلها خيارا مفضلا لدى كثيرين الباحثين عن الطاقة والتركيز دون آثار مزعجة.

وبحسب موقع Ndtv، تحضر القهوة الباردة من حبوب البن المنقوعة في الماء البارد أو بدرجة حرارة الغرفة لساعات، ما يمنحها مذاقا أكثر نعومة ويقلل من حموضتها، لتصبح خيارا مناسبا لأيام الحر.

ألطف على المعدة والأسنان

بفضل طريقة تحضيرها، تكون القهوة الباردة أقل حموضة من الساخنة، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يعانون من حساسية المعدة أو الارتجاع الحمضي، كما أنها أقل تأثيرا على مينا الأسنان مقارنة بالمشروبات الحمضية.

تعزز الطاقة والتركيز الذهني

يحتوي هذا المشروب على الكافيين الذي يثبط مادة الأدينوزين المسؤولة عن الشعور بالتعب، ما يساعد على رفع مستوى اليقظة وتحسين التركيز، خاصة في الأجواء الحارة التي تزيد من الإحساس بالخمول.

دعم التمثيل الغذائي والوزن

يساهم الكافيين في رفع معدل الأيض بشكل طفيف، ما يساعد الجسم على حرق سعرات إضافية، خاصة عند تناولها دون سكر أو إضافات عالية السعرات، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يسعون للتحكم في الوزن.

غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي على مركبات مثل حمض الكلوروجينيك، التي تساعد في مقاومة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، ما يدعم صحة القلب والدماغ ويعزز المناعة على المدى الطويل.

تساعد على الترطيب في الصيف

تعد بديلا أخف من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، حيث تمنح الجسم انتعاشا دون ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر، مع مساهمة معتدلة في ترطيب الجسم عند تناولها بجانب الماء.

