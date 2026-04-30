يمكن لبعض العادات الغذائية اليومية أن تلعب دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ومن أبرزها تناول منتجات الألبان بانتظام، خاصة الحليب.

هل الحليب يحارب السرطان؟



ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكد خبراء أن زيادة استهلاك الحليب قد تسهم في خفض احتمالات الإصابة بسرطان الأمعاء، مع التحذير من الاعتماد المفرط على البدائل النباتية التي قد لا توفر نفس الفوائد الغذائية.

وبحسب خبراء بريطانيين، فإن تناول كوب واحد من الحليب يوميا قد يقلل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة تصل إلى 17%، وهو ما يعزز أهمية إدخال الألبان ضمن النظام الغذائي اليومي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة روبا بارمار، أن هناك تزايدا في أعداد الأشخاص الذين يتجنبون منتجات الألبان دون أسباب طبية واضحة، مشيرة إلى أن الكثيرين يعتقدون خطأً أنهم يعانون من عدم تحمل اللاكتوز دون تشخيص فعلي.

هل اللبن يزيد الوزن؟



كما لفتت إلى أن الاتجاه المتزايد نحو الابتعاد عن الألبان بدعوى أنها تسبب زيادة الوزن قد يكون غير دقيق، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان عناصر غذائية مهمة، خاصة أن هناك أدلة تشير إلى دور الألبان في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويرجح أن يعود هذا التأثير الوقائي إلى الكالسيوم، الذي يساعد على تقليل تأثير بعض المركبات الضارة في القولون، مثل الأحماض الصفراوية والأحماض الدهنية الحرة، والتي قد تسهم في تطور السرطان.

وفي دراسة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، تم تحليل بيانات أكثر من 542 ألف امرأة، حيث أظهرت النتائج أن تناول 300 ملج إضافية من الكالسيوم يوميا، وهي كمية تعادل تقريبا كوبا كبيرا من الحليب، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17%.

كما بينت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Communications، أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والزبادي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض على مدى سنوات طويلة، بغض النظر عما إذا كان الكالسيوم من مصادر ألبان أو غير ألبان، ما يشير إلى أن الكالسيوم هو العامل الأساسي.

في المقابل، لم تظهر نفس الفائدة عند تناول كميات كبيرة من الجبن أو الآيس كريم، ما يعني أن التوازن في الاختيارات الغذائية يظل عنصرا مهما.



نصائح للوقاية من السرطان



وشددت الدكتورة "بارمار"، على أن الوقاية لا تعتمد على عنصر غذائي واحد فقط، بل على نمط حياة متكامل يشمل نظاما غذائيا متوازنا، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والتوقف عن التدخين.

أعراض سرطان الأمعاء



وأوصى الخبراء بضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء، مثل التغيرات المستمرة في عادات التبرز، أو وجود دم في البراز، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو آلام البطن، مؤكدين أن الكشف المبكر يلعب دورا حاسما في زيادة فرص الشفاء.

