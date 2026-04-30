إعلان

محافظ الإسماعيلية يشيد بإنجاز المصارعين في البطولة الإفريقية

كتب : أميرة يوسف

05:57 م 30/04/2026

اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أبطال المحافظة من لاعبي المصارعة، عقب تحقيقهم إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصد عدد من الميداليات الذهبية والفضية خلال مشاركتهم في البطولة الإفريقية للمصارعة، المقامة حاليًا بمدينة الإسكندرية.

تتويج أبطال الإسماعيلية بالميداليات الذهبية

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون عبد الله حسونة، ومحمد أسامة، وأحمد عادل، وحنين حاتم، بعد تتويجهم بالميداليات الذهبية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والأجهزة الفنية.

فضيتان تعززان رصيد المحافظة في البطولة

كما وجه المحافظ التهنئة لكل من فاطمة رضا وسما وليد، بعد حصولهما على الميداليات الفضية في نفس البطولة، مشيدًا بروح المنافسة القوية التي أظهرتها اللاعبات خلال المنافسات.

إشادة بدور المشروع القومي للمصارعة

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أهمية المشروع القومي للمصارعة في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن تلك النجاحات تأتي نتيجة منظومة متكاملة من التدريب والدعم.

الإسماعيلية مصنع للمواهب الرياضية

وأكد المحافظ أن ما تحقق من إنجازات لا يقتصر على إضافة ميداليات إلى سجلات البطولات، بل يعكس امتلاك محافظة الإسماعيلية لقاعدة واسعة من المواهب الواعدة التي تستحق الدعم والرعاية المستمرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

