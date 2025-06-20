لن تتخيل تأثير شرب القهوة على صحة الكبد.. مفاجأة

تعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، ولها تأثيرات متعددة على صحة الجسم، بعضها قد يكون مفاجئًا وإيجابيًا، خاصةً فيما يتعلق بصحة الكبد، وفقًا لـ healthline.

درع ضد تليف الكبد

القهوة، بفضل مركباتها المتعددة مثل الكافيين ومضادات الأكسدة، تقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بتليف الكبد (Cirrhosis)، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد. تشير بعض الدراسات إلى أن شرب كوبين إضافيين يوميًا يمكن أن يخفض خطر الوفاة بسبب تليف الكبد بنسبة تصل إلى 50%.

حماية من سرطان الكبد

تحتوي القهوة على مركبات نشطة بيولوجيًا تحارب الالتهاب والأكسدة، وهما عاملان رئيسيان في تطور السرطان. حتى منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، خاصة سرطان الكبد الخلوي.

تحسين إنزيمات الكبد

يمكن للقهوة أن تساهم في تحسين مستويات إنزيمات الكبد، مما يعكس وظائف كبد أفضل ويقلل من احتمالية التلف أو الالتهاب.

مكافحة الكبد الدهني

تساعد القهوة في تقليل تراكم الدهون في خلايا الكبد، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ومضاعفاته. يُعتقد أنها تساعد على تكسير الدهون المتراكمة.

سر القهوة

الفوائد العديدة للقهوة للكبد تعود بشكل كبير إلى محتواها الغني بـمضادات الأكسدة ومركبات أخرى مثل حمض الكلوروجينيك. تعمل هذه المركبات على حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة والالتهابات. الجدير بالذكر أن هذه الفوائد لا تقتصر على القهوة المحتوية على الكافيين فحسب، بل تمتد لتشمل القهوة منزوعة الكافيين والقهوة الفورية أيضًا.

نصائح مهمة للاستمتاع بقهوتك بأمان

الاعتدال هو المفتاح

للحصول على الفوائد الصحية دون أي آثار جانبية، يُنصح بالاستهلاك المعتدل، والذي يتراوح عادة بين 3 إلى 5 فناجين يوميًا.

فوائد القهوة تأتي من القهوة نفسها. الإفراط في إضافة السكر، الحليب كامل الدسم، أو الكريمة قد يقلل من هذه الفوائد ويزيد من السعرات الحرارية والدهون.

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