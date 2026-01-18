إعلان

اجتماع أوروبي طارئ بعد تهديد ترامب بالرسوم على خلفية جرينلاند

كتب : مصراوي

08:02 ص 18/01/2026

جرينلاند الجزيرة القطبية الشمالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

يعقد ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اجتماعا، اليوم الأحد، في جلسة طارئة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بلدانهم بسبب جرينلاند.

قالت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، في وقت متأخر من يوم السبت، إنه تم استدعاء سفراء الدول لعقد اجتماع استثنائي بعد ظهر الأحد للرد على أحدث الإعلانات الصادرة عن الولايات المتحدة.

كان ترامب قد صرح، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من 8 دول أوروبية اعتبارا من الأول من فبراير، مستشهدا بالخلافات حول جرينلاند.

وكرر ترامب مرارا رغبته في امتلاك جرينلاند لضمان الأمن في منطقة القطب الشمالي.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب، إن الرسوم الجمركية ستنطبق على جميع الواردات الأمريكية من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا - وسترتفع إلى 25% اعتبارا من يونيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لبيع جرينلاند للولايات المتحدة.

وتعد جرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، جزءا من أراضي الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وصرحت جرينلاند، أنها لا ترغب في أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، بينما يقول حلفاء الناتو: "إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السيطرة على الجزيرة لحماية القطب الشمالي ولم يتضح بعد ما إذا كان سيجري مناقشة إجراءات مضادة محتملة في اجتماع الأحد".

ويمتلك الاتحاد الأوروبي أداة للدفاع عن نفسه ضد الضغوط التجارية، وهي لائحة تطبق في الحالات التي تحاول فيها دولة ثالثة استخدام تدابير تجارية لإجبار الاتحاد أو دولة عضو على اتخاذ قرار معين.

وتسمح هذه اللائحة بفرض رسوم جمركية مضادة والعديد من الإجراءات الأخرى، على الرغم من أن هذه الأداة لا تستخدم إلا كملاذ أخير.

وتؤثر الرسوم الجمركية المهدد بها على الدول التي أرسلت في الآونة الأخيرة جنودا في مهمة استكشافية إلى الجزيرة القطبية التي تمثل محور النزاع، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرينلاند الجزيرة القطبية الشمالية الدنمارك الاتحاد الأوروبي أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
رياضة عربية وعالمية

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

مفاجأة بشأن أنواع المكافآت المستحقة للعاملين وفق قانون العمل الجديد- (تفاصيل)
أخبار مصر

مفاجأة بشأن أنواع المكافآت المستحقة للعاملين وفق قانون العمل الجديد- (تفاصيل)
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
اليوم.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا لمدة 48 ساعة
أخبار العقارات

اليوم.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا لمدة 48 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي