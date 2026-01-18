حصر عددي.. المرشحين الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات محامين كفر الشيخ-



المنوفية- أحمد الباهي:

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف طنطا بتحديد موعد انعقاد الجلسة.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام السعودي السطوحي، وعضوية المستشارين تامر كمال نجيب، ومصطفى محمد المصري، وأحمد فؤاد، للنظر في القضية بعد إحالة المتهم من النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات.

وأحالت النيابة العامة بمركز قويسنا المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته على خلفية خلافات أسرية، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وذلك تحت إشراف المحامي العام لنيابة المنوفية.

كان قاضي المعارضات بمحكمة قويسنا، قد جدد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة القضية، بعد أن قررت النيابة في وقت سابق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم استمرار حبسه لحين ورود تقارير الصفة التشريحية واستكمال التحريات، قبل قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع ديسمبر 2025، حين عُثر على سيدة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة بمركز قويسنا، وبجسدها آثار اعتداء، ما أثار شكوكًا حول وجود شبهة جنائية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت الزوج، قبل أن تصدر قرارًا بحبسه احتياطيًا عقب ثبوت تعرض المجني عليها لاعتداء أودى بحياتها، لتنتهي التحقيقات بإحالته إلى محكمة الجنايات، حيث تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمته.