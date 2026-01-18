إعلان

5 عادات يومية بسيطة تساعد على خسارة 45 كيلو

كتب : شيماء مرسي

06:00 ص 18/01/2026

صورة تعبيرية

كشفت صانعة المحتوى ومدربة إنقاص الوزن هايليج عبر حسابها الرسمي إنستجرام عن تجربتها الشخصية في فقدان نحو 45 كيلو جرام من وزنها خلال 18 شهر.

وأشارت أن اتبعت عادات يومية بسيطة ساعدتها على التخلص من 45 كيلو جرام.

العادة الأولى

المشي يوميا لمدة 30 إلى 45 دقيقة يوميا في الهواء الطلق يساعد على تحسين الحالة المزاجية وفقدان الوزن.

العادة الثانية

شرب الماء يسهم في ترطيب الجسم وتقليل الرغبة الشديدة في الطعام وزيادة مستويات الطاقة.

العادة الثالثة

الحرص على تناول 100 جرام يوميا من البروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول وتقوية العضلات وحرق الدهون.

العادة الرابعة

بدء اليوم بالتمرين أو الصلاة مع عدم استخدام الهاتف خلال أول 30 دقيقة من الاستيقاظ، مؤكدة أن الالتزام بذلك لمدة أسبوعين فقط يقلل التوتر، ويحسن النوم والتركيز والوضوح الذهني.

العادة الخامسة

تناول ثلاثة أنواع من الخضراوات يوميا غنية بالألياف، مما يسهم في تحسين الهضم والشعور بالشبع والتعامل بشكل أفضل مع الكربوهيدرات.

