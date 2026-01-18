اليوم.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا لمدة 48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ منصة مصر العقارية، اليوم الأحد 18 يناير 2026، في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق الطرح الثاني من الـ400 ألف وحدة والتي تشمل 25 ألف شقة تم طرحهم نوفمبر الماضي.

وأوضحت المنصة، في بيان، أن مواعيد التخصيص المقررة جاءت على النحو التالي:

- مشروع ديارنا: الأحد والاثنين 18 و19 يناير 2026.

- مشروع ظلال: الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026.

- مشروع الإسماعيلية: الخميس 22 يناير 2026.

- مشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر: الإثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.

المواعيد الجديدة جاءت بعد أن تم تعطيل الحجز الإلكتروني الأسبوع الماضي، حيث أكدت منصة مصر العقارية أنه حتى الآن لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، مشددة على أن جميع الوحدات ما زالت متاحة بالكامل، ولن يتم تنفيذ أي إجراءات تخصيص خلال فترة التحديثات الجارية.

وشددت المنصة، على أن هذه التحديثات لن يكون لها أي تأثير على بيانات المواطنين أو أولوياتهم، داعية المتقدمين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة لمنصة مصر العقارية، وعدم الالتفات إلى أي شائعات أو مصادر غير موثوقة.