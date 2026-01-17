سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، مساء السبت، السيطرة الكاملة على "مطار الطبقة العسكري" و"سد المنصورة" بريف الرقة، وطرد ما وصفتها بـ"ميليشيات بي كيه كيه الإرهابية"، مؤكدة أن قواتها باتت تبعد أقل من 5 كم عن المدخل الغربي لمدينة الرقة.

وأوضحت الهيئة العسكرية في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العمليات شملت إحكام السيطرة على مدينة "المنصورة" وبلدتي "رطلة" و"الحمام"، ودخول بلدات "السبخة، الغانم العلي، هنيدة، والصفصافة"، وقرى "أبو عاصي، الجبلي، زور شمر، ورجم الغزال".

وكانت القوات قد سيطرت في وقت سابق اليوم على منطقة "الرصافة" وقلعتها الأثرية جنوب الرقة.

وطالبت الهيئة قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بـ"الوفاء الفوري بتعهداتها" والانسحاب الكامل إلى شرق نهر الفرات، وإخلاء مدينة الطبقة من المظاهر العسكرية لتمكين الإدارة المدنية من عملها.