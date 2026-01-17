مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم

نفى مصدر مسؤول بـالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما تداولته في بعض المواقع الإلكترونية بشأن فتح باب الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل عدد 2000 وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأوضح المصدر، أن الجهاز أعلن عن المسابقة في 6 فبراير 2025، وتم فتح باب التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 12 مارس 2025، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

وأضاف، أن الجهاز أعلن في 11 مايو 2025 عن إتاحة الاستعلام عن موعد عقد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين المستوفين للشروط، بينما أعلن نتيجة الامتحان رسميًا في 15 يوليو 2025، مشددًا على أن الجهاز لم يصدر أي بيانات جديدة بشأن فتح استعلامات إضافية أو نتائج لاحقة بشأن هذه المسابقة، وأن ما يتم تداوله حاليًا هو اجتزاء أو إعادة نشر لبيانات سابقة خارج سياقها الصحيح.