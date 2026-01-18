إعلان

دراسة: الضوء أثناء النوم يزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب

كتب : شيماء مرسي

04:00 ص 18/01/2026

صورة تعبيرية

كشفت دراسة أجراها باحثون من بوسطن أن هناك حل فعال يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهو النوم في الظلام.

وحللت الدراسة أن التعرض للضوء أثناء النوم يرتبط باحتمالية الإصابة بأمراض القلب، وفقا لـ "ميد سكيب".

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين ناموا في أكثر الغرف إضاءة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنسبة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بمن ناموا في الظلام.

واستندت الدراسة إلى بيانات من البنك الحيوي البريطاني لأشخاص متوسط ​​أعمارهم 62 عاما، 57% منهم إناث، ارتدوا أجهزة تتبع الضوء على معاصمهم لمدة أسبوع واحد خلال العقد الثاني من الألفية.

وصنف الباحثون بيانات تعرضهم للضوء إلى مجموعات مئوية: من 0 إلى 50، ومن 51 إلى 70، ومن 71 إلى 90، ومن 91 إلى 100، وتتبعوا معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في هذه المجموعات.

وكان الذين تعرضوا لأشد الأضواء سطوعا ليلا، أي ما يعادل النوم مع إضاءة السقف - أكثر عرضة بنسبة 56% للإصابة بفشل القلب، وأكثر عرضة بنسبة 47% للإصابة بنوبة قلبية، وأكثر عرضة بنسبة 30% تقريباً للإصابة بمرض الشريان التاجي، أو الرجفان الأذيني، أو السكتة الدماغية، مقارنة بغيرهم.

وظلت هذه النتائج ثابتة حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النظام الغذائي، والتمارين الرياضية، والتدخين، والوراثة.

