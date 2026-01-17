وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توفي رجل الأعمال طاهر القويري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان.

ونعت الصفحة الرسمية لشركة "الشمعدان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": المهندس طاهر القويري.

وكشفت عن صلاة الجنازة غدًا الأحد الموافق 18 يناير عقب صلاة العصر من مسجد المواساة، ويوارى جثمانه بالمنارة، ويقام العزاء في اليوم التالي بمسجد عبدالمنعم رياض بقاعة حق الشهيد عقب صلاة المغرب.

واختتمت شركة الشمعدان بالدعاء، : اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.