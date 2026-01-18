بسبب الأمطار.. إنقاذ 20 شخصا من مياه الفيضانات في ولاية بـ أستراليا



وكالات

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، إنقاذ 20 شخصا من مياه الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز بشرق البلاد، بعد أن ترتب على أمطار غزيرة تحذيرات للسكان بالانتقال إلى أراض مرتفعة.

أفادت السلطات بإجلاء سكان ومصطافين في وقت متأخر من أمس السبت في سيدني عاصمة الولاية، وهي أكبر مدن أستراليا، بعد أن اجتاحن فيضانات خطيرة ضاحية نارابين المنخفضة.

وقالت السلطات، إن طواقم الطوارئ استجابت لأكثر من 1400 واقعة في مناطق مختلفة من الولاية منذ بدء هطول الأمطار أمس، مضيفة أن معظم عمليات الإنقاذ كانت لأشخاص يقودون سياراتهم عبر مياه الفيضانات.

وقالت سونيا أويستون مساعدة مفوض خدمات الطوارئ بالولاية، في بيان: "كان هناك الكثير من الفيضانات المفاجئة التي أغلقت الطرق، ونتوقع أن يظل بعضها مغلقا لبعض الوقت".

وحذرت السلطات من احتمال هبوب مزيد من العواصف الرعدية على جنوب سيدني اليوم الأحد، وفقا للغد.