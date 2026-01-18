إعلان

كيف يؤثر تناول الكافيين على الأمعاء والقولون؟

كتب : شيماء مرسي

05:00 ص 18/01/2026

صورة تعبيرية

كشفت دراسة صينية أن استهلاك الكافيين لا يزيد من خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء ولكنه قد يرتبط بالإصابة بالتهاب القولون التقرحي لدى فئات معينة.

وأوضح الباحثون أن العلاقة بين خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء والكافيين المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، والذي يوجد بكثرة في الشاي والقهوة والشوكولاتة وبعض الأدوية التي تصرف دون وصفة، تختلف باختلاف المنطقة العمرية، وعادات التدخين، والمستوى التعليمي للأفراد، وفقا لـ "ميد سكيب".

على سبيل المثال، القهوة والشاي يقللان من خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي، بينما في الأمريكيتين وبين المراهقين، يكون لهما تأثير معاكس.

وأشارت الدراسة أن في الأمريكتين، زاد الكافيين من خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي بنسبة تقارب 70%.

وأظهر تحليل العمر أن الكافيين يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية بأكثر من 4 أضعاف لدى من تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولكنه قلل الخطر بنسبة 7% لدى من تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

بحسب مصدر الكافيين، قللت القهوة من خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي بنسبة 57%، بينما خفض الشاي الخطر بنسبة 46%.

الكافيين والأمعاء الكافيين والقولون مرض التهاب الأمعاء

