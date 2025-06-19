مشروب يحميك من الخرف والسكري.. احرص على تناوله صباحاً

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد أن شرب كوب واحد على من القهوة التي تحتوي على الكافيين في الصباح حوالي 16 رشفة فقط قد يساعد النساء على التقدم في السن بشكل أكثر صحة ويحمي من الخرف والتدهور المعرفي.

وقام الباحثون بمراجعة بيانات 47 ألف امرأة قدمت العديد منهن بيانات عن نظامهن الغذائي ونمط حياتهن وصحتهن منذ عام 1984.

وقالت الدكتورة سارة مهدوي، قائدة الدراسة: "بالإضافة إلى حجم العينة الكبير و30 عاما من المتابعة، قمنا بتقييم العديد من الجوانب المختلفة لطول العمر والشيخوخة الصحية، إلى جانب معلومات شاملة جدا عن العادات الغذائية ونمط الحياة، والتي جمعت كل أربع سنوات بعد بدء الدراسة"، وفقا لموقع "هيلث" وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومع كل كوب قهوة إضافي يوميا والذي لم يتجاوز في الغالب كوبين ونصف زادت فرصة النساء في مجموعة كبار السن الأصحاء بنسبة 5% للحفاظ على صحتهن البدنية والدماغية في مراحل لاحقة من العمر.

وأشارت النتائج أن القهوة التي تحتوي على الكافيين، وليس الشاي أو منزوع الكافيين، قد تدعم مسارات الشيخوخة التي تحافظ على الوظائف العقلية والجسدية.

وكشفت الدراسة، بعد تتبع دام 30 عاما، أن إضافة 80 ملليجرام من الكافيين يوميا أي ما يقارب كوب قهوة صغير يرفع احتمال تحقيق معايير الشيخوخة الصحية بواقع واحد بالمائة.

كما يسهم في الوقاية من الأمراض، والقدرة على الحركة، والحدة العقلية، بنسبة تتراوح بين اثنين إلى خمسة في المائة.

وفي حين أن القهوة تحمي من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، فإن الصودا لها تأثير معاكس.

وفي منتصف العمر (من 45 إلى 60 عاما)، تناول كبار السن الأصحاء حوالي 315 ملليجرام من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل حوالي ثلاثة أكواب، وشكلت القهوة أكثر من 80% من استهلاكهم للكافيين.

وجمعت الدراسة أيضا عينات دم وبول أخرى لفحص المؤشرات الحيوية، مثل الالتهاب المزمن.

وربط الباحثون بين القهوة وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرجفان الأذيني، وهو اضطراب شائع في نظم القلب.

وأظهرت الدراسة أيضا أن تناول القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

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