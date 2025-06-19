"تعاني من الأرق والخمول؟" 10 خطوات بسيطة لتحسين نومك والاستيقاظ بنشاط

كتبت – نرمين ضيف الله

هل تجد صعوبة في الاستيقاظ صباحًا وتشعر بالتعب والإرهاق؟ إذا كنت تعاني من هذه المشكلة، فقد حان الوقت لإعادة النظر في عادات نومك.

إليك بعض الخطوات المدعومة علميًا التي يمكن أن تساعدك على تحسين جودة نومك والاستيقاظ وأنت في أفضل حال، وفقًا لمواقع: LA Times، The Ladders، وRosycheeked.

1- التزم بجدول نوم منتظم

يُعد الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، من أهم العوامل التي تساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتحسين نوعية النوم.

التزامك بجدول نوم منتظم يعزز قدرتك على النوم بسرعة والاستيقاظ بسهولة، مما يساهم في تحسين صحتك العامة.

2- أنشئ روتينًا مريحًا قبل النوم

ممارسة أنشطة مريحة مثل القراءة، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، أو تمارين التنفس العميق قبل النوم، تساعد في تهدئة العقل والجسم، مما يسهل الدخول في نوم عميق.

تلك الأنشطة تعزز إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على تنظيم النوم.

3- قلل من استخدام الشاشات قبل النوم

التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قبل النوم يؤثر سلبًا على جودة النوم.

لذلك، يُنصح بتجنب استخدامها قبل ساعة على الأقل من النوم، والابتعاد عن الأنشطة المجهدة ذهنيًا.

4- انتبه لما تأكله وتشربه

تناول وجبات ثقيلة أو مشروبات تحتوي على الكافيين أو الكحول قبل النوم قد يؤثر سلبًا على جودة النوم.

يُنصح بتجنب هذه المواد بوقت كافٍ، واختيار مشروبات دافئة خالية من الكافيين مثل شاي الأعشاب.

5- حافظ على بيئة نوم مريحة

توفير بيئة نوم هادئة، مظلمة، وذات درجة حرارة مناسبة يساعد بشكل كبير في تحسين جودة النوم.

6- مارس الرياضة بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساهم في تحسين جودة النوم، بشرط تجنب ممارستها قبل النوم مباشرة.

الرياضة تقلل من التوتر وتحسّن المزاج، مما يهيّئ الجسم للنوم بشكل أفضل.

7- استمتع بضوء الشمس صباحًا

التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر يساعد على ضبط الساعة البيولوجية، ويجعل الاستيقاظ أسهل ويزيد الشعور بالنشاط.

8- تجنب القيلولة الطويلة خلال اليوم

القيلولات الطويلة أو المتأخرة قد تضعف القدرة على النوم ليلًا.

يُنصح بأن لا تتجاوز القيلولة 20-30 دقيقة، وتُؤخذ في وقت مبكر من اليوم.

9- استخدم تقنيات الاسترخاء

ممارسات مثل التأمل، والتنفس العميق، واليوجا تساعد على تقليل التوتر وتحسين جودة النوم.

هذه التقنيات تهدئ الجهاز العصبي وتُسهل الدخول في مرحلة النوم العميق.

10- استشر مختصًا إذا لزم الأمر

إذا استمرت مشاكل النوم رغم الالتزام بهذه النصائح، يُنصح بزيارة مختص في طب النوم لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

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