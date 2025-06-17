5 أطعمة سحرية تنقي الدم من السموم

الدم شريان الحياة في جسم الإنسان، فهو ينقل الأكسجين والمغذيات ويزيل الفضلات، وللحفاظ على صحة الجسم، من الضروري الاهتمام بتنقية الدم ودعم وظائف الأعضاء المسؤولة عن إزالة السموم.

فيما يلي، إليكم 5 أطعمة خارقة تساعد على تنقية الدم بشكل طبيعي، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الشمندر

كنزًا من مضادات الأكسدة والحديد وحمض الفوليك والنترات، تساعد هذه المكونات على دعم وظائف الكبد، العضو الرئيسي في إزالة السموم من الجسم، وبالتالي تنقية الدم.

الليمون

يعمل كمنظف قوي للدم بفضل دعمه لوظائف الكبد، كما أنه غني بـفيتامين C ومضادات الأكسدة، كما تسهم خصائصه القلوية أيضا على توازن مستويات الحموضة، وتقليل الالتهابات، وتحسين الهضم.

الثوم

مركبات الكبريت مثل الأليسين، الموجودة في الثوم تعمل على إزالة سموم الكبد، وبالتالي تنقية الدم من السموم والمعادن الثقيلة.

التفاح

خيارًا ممتازًا لتنقية الدم، فهو غني بـالألياف ومضادات الأكسدة، وفيتامين C، تساعد هذه المكونات على إخراج السموم والمعادن الثقيلة والكوليسترول من الجسم، ما يُعزز صحة الدم.

البصل

يحتوي على مركبات الكبريت والفلافونويدات ومضادات الأكسدة، ما يؤدي إلى تحفيز إنزيمات الكبد المسؤولة عن طرد السموم من الدم.

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