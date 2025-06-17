4 مشروبات طبيعية تساعدك على التخلص من الانتفاخ

يعاني الكثيرون من مشكلة الانتفاخ المزعجة، والتي تكون ناتجة عن عدة عوامل مثل سوء الهضم، تراكم الغازات، أو حتى التوتر.

وفقا لموقع "EatingWell"، هناك بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على تخفيف هذه الأعراض.

شاي الزنجبيل

يمتلك قدرة على تحفيز حركة الجهاز الهضمي، ما يسهل مرور الطعام والغازات بسلاسة، وهذا بدوره يساعد على تخفيف الانتفاخ، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة أو الغنية بالألياف.

شاي النعناع

شاي النعناع خيارًا ممتازًا لتهدئة الجهاز الهضمي بفضل مركب المنثول الذي يسهم في إرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل التشنجات، وبالتالي تسهيل خروج الغازات.

الماء

من أكثر الطرق فعالية لدعم الهضم وتخفيف الانتفاخ وتقليل احتباس السوائل، كما أن الحفاظ على رطوبة الجسم يدعم انتظام حركة الأمعاء، ويقي من الإمساك والانتفاخ المصاحب له.

شاي البابونج

يحتوي على مركبات مثل الأبيجينين التي تتميز بخصائص مضادة للتشنج والالتهاباتن فضلا عن، تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية