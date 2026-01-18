إعلان

نائب بالشيوخ: انتشار ورد النيل خطر حقيقي على الأمن المائي

كتب : نشأت علي

01:20 م 18/01/2026

مجلس الشيوخ

نشأت علي
قال النائب شعبان رأفت عبداللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن طلب المناقشة الذي يتم مناقشته الخاص بورد النيل يتناول قضية بالغة الأهمية تمس حياة كل مواطن مصري، وبصفة خاصة أهلنا المزارعين، والمتعلقة بالانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف.

وأكد عبداللطيف خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم، أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشكلة بيئية عابرة، بل أصبحت خطرًا حقيقيًا ومباشرًا يهدد كفاءة منظومة الري، ويؤثر سلبًا على حصة المياه، فضلًا عن انعكاساتها الخطيرة على الصحة العامة والبيئة.

وأوضح أن ورد النيل يستهلك كميات كبيرة من المياه، ويعيق حركة تدفقها داخل المجاري المائية، ما ينعكس على وصول مياه الري للأراضي الزراعية بالكفاءة المطلوبة، ويضاعف معاناة المزارعين، خاصة في فترات الاحتياج الشديد للمياه، فضلًا عن كونه بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والبعوض، بما يشكله ذلك من تهديد مباشر للصحة العامة وانتشار الأمراض.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب منهجًا علميًا متكاملًا، يقوم على دعم خطط التطهير المستمر، وتوسيع استخدام وسائل المكافحة الحديثة، سواء الميكانيكية أو البيولوجية، مع تشديد الرقابة والمتابعة الدورية لمنع تجدد انتشار هذا النبات.

وطالب بتضافر جهود الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الري والزراعة والبيئة، إلى جانب دور المحليات والمجتمع المدني، مؤكدًا أن حماية الموارد المائية مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون أو التأجيل.

واختتم النائب شعبان رأفت عبداللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل مع خطر ورد النيل يجب ألا يقتصر على حلول مؤقتة أو موسمية، بل يتطلب رؤية شاملة وجدولًا زمنيًا واضحًا للقضاء عليه، مع محاسبة أي تقصير في أعمال المتابعة والصيانة، لأن كل قطرة مياه تُهدر بسبب هذا النبات تمثل خسارة مباشرة للأمن المائي المصري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

شعبان رأفت عبداللطيف مجلس الشيوخ ورد النيل

