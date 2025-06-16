عادة صباحية بسيطة قد تخفف من أعراض القولون العصبي

كتب- أحمد الضبع:

ربما يخفى على كثيرين أن ممارسة عادة صباحية بسيطة قد تحدث فرقا كبيرا في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، إلى جانب دورها الإيجابي في تحسين المزاج العام.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد جمال، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، إن الاستيقاظ في وقت مبكر وممارسة رياضة خفيفة مثل المشي لمدة 15 إلى 20 دقيقة في الصباح يمكن أن تساهم في تقليل التقلصات والانتفاخ وتحسين حركة الأمعاء لدى مرضى القولون العصبي.

وأوضح "جمال" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هذه العادة البسيطة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجهاز العصبي اللاإرادي، ما ينعكس إيجابا على التوازن العصبي الهضمي، وهو عامل حاسم في إدارة أعراض القولون العصبي، التي تتأثر بشكل مباشر بالحالة النفسية والتوتر.

وأضاف أن الرياضة الصباحية الخفيفة لها تأثير مهدئ على الدماغ وتساعد في إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، وهو ما يؤدي إلى تحسين المزاج والتقليل من حدة نوبات القولون المرتبطة بالتوتر والضغط النفسي.

ونصح المرضى بالحرص على تناول وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة بعد النشاط الصباحي، مع تجنب الأطعمة الدسمة والمسببة للانتفاخ، والالتزام بروتين يومي منتظم للنوم والاستيقاظ، مشيرا إلى أن انتظام نمط الحياة يعد عاملا جوهريا في السيطرة على أعراض القولون العصبي.

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