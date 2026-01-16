تعد مشاكل اللثة والأسنان من أكثر المشكلات شيوعا التي تؤثر على راحة الشخص اليومية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

ووفقا لموقع Rejuv-Health إليك مجموعة وصفات طبيعية فعالة لتخفيف آلام اللثة والحفاظ على صحة الفم، وجاءت كما يلي:

غسول الفم بزيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي "Melaleuca" يتميز بخصائصه القوية المضادة للبكتيريا والفطريات.

واستخدامه كغسول فم يقلل من التهاب اللثة وتراكم البلاك، مع مراعاة عدم ابتلاعه لتجنب أي آثار جانبية.

غسول الفم بزيت عشبة الليمون

زيت عشبة الليمون يعتبر مضادا للبكتيريا والالتهابات، وقد يكون بديلا طبيعيا لغسولات الفم التقليدية وأدوية علاج التهاب اللثة.

وتشير الدراسات إلى أن استخدامه يقلل من البكتيريا الضارة ويحد من تراكم البلاك، كما قد يساهم في علاج التهاب دواعم السن المزمن، وبالتالي تقليل مخاطر أمراض القلب على المدى الطويل.

طريقة التحضير:

-امزج 2-3 قطرات من زيت الليمون مع 8 أونصات من الماء.

-المضمضة لمدة 30 ثانية ثم ابصق الماء.

-كرر العملية ثلاث مرات يوميا حتى تختفي آلام اللثة.

غسول الفم بخلاصة الصبار

الصبار ليس علاجا لحروق الشمس فقط، بل يساعد أيضا على تهدئة التهاب اللثة الناتج عن تراكم البلاك.

وخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات تجعله بديلا طبيعيا لغسول الفم التقليدي المحتوي على الكلورهيكسيدين، كما يخفف من تهيج اللثة أثناء التعافي.

طريقة التحضير:

-اخلط نصف كوب عصير صبار مع كوب ماء "يمكن تعديل الكمية حسب المذاق".

-المضمضة لمدة 30 ثانية دون ابتلاع.

-كرر ثلاث مرات يوميا لتخفيف الألم.

