تشكل العواصف الترابية وتقلبات الطقس تحديا حقيقيا لمرضى الجيوب الأنفية، إذ تؤدي الأتربة المتطايرة إلى تهيج الأغشية المخاطية وتفاقم الأعراض المزعجة، مثل الصداع، انسداد الأنف، وضيق التنفس، ما يستدعي اتباع إجراءات وقائية صارمة للحد من المضاعفات.

مرضى الجيوب الأنفية

بحسب موقع Cleveland Clinic، فإن الالتزام بعدد من الإرشادات الصحية يقلل بشكل كبير من تأثير الأتربة على الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، ومن أبرزها:

-ارتداء الكمامة الطبية عند الاضطرار للخروج، ويفضل الأنواع المزودة بفلاتر للحد من استنشاق الغبار.

-تجنب تشغيل المكيفات والمراوح التي قد تعيد تدوير الأتربة داخل المكان.

-غسل الأنف بالمحلول الملحي بانتظام لتنظيف الممرات الأنفية وتقليل التهيج.

-الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية والتقليل من الاحتقان.

-تجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان خلال فترات العواصف، خاصة في أوقات الذروة.

-إحكام غلق النوافذ والأبواب لمنع تسرب الأتربة، مع استخدام أجهزة تنقية الهواء إن توفرت.

-الاستحمام وتغيير الملابس فور العودة إلى المنزل للتخلص من الأتربة العالقة بالجسم والشعر.

-الالتزام بالأدوية الموصوفة من الطبيب، مثل بخاخات الأنف أو مضادات الحساسية، وعدم التوقف عنها دون استشارة طبية.

