علامات في الحواس تدل على الإصابة بالخرف

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة سوانسي وتشارلز في براغ أن الخرف قد يبدأ بإرسال إشارات تحذيرية عبر الحواس الخمس قبل سنوات من ظهور الأعراض المعروفة كفقدان الذاكرة واضطرابات اللغة.

وأوضحت الدراسة أن التغيرات الحسية الدقيقة التي تسبق التشخيص بفترة طويلة غالبا ما يتم إغفالها.

ولاحظ الباحثون أن العديد من المرضى أبلغوا عن تدهور في الرؤية، أو فقدان تدريجي لحاسة الشم، أو اضطرابات في التوازن، بالإضافة إلى تغيرات في حاستي التذوق واللمس، وذلك قبل سنوات من تشخيصهم بالخرف، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والأمر الأكثر إثارة أن بعض هذه العلامات قد تظهر قبل 20 عاما من الأعراض التقليدية، كما في حالات اضطرابات الوعي المكاني التي تجعل الشخص يقف بشكل غير لائق قريبا جدا من الآخرين.

كما إن دمج تقييم الوظائف الحسية مع الاختبارات المعرفية التقليدية يمكن أن يحدث ثورة في التشخيص المبكر، خاصة في المراحل ما قبل السريرية عندما تكون التدخلات العلاجية وتعديلات نمط الحياة أكثر فعالية.

وهذه التغيرات الحسية غالبا ما يبلغ عنها المرضى أنفسهم، لكنها تظل خارج نطاق التقييمات القياسية، ما يفقدنا فرصا ثمينة للتدخل المبكر".

وتعود الآليات البيولوجية وراء هذه الظاهرة إلى الطبيعة التنكسية العصبية للخرف، حيث يؤدي ضمور أنسجة المخ وفقدان حجمه تدريجيا إلى اضطراب معالجة الإشارات الحسية، حتى في المراحل المبكرة جدا من المرض.

وتشير دراسات سابقة إلى أن فقدان حاسة الشم قد يكون إنذارا مبكرا يسبق التشخيص بعشر سنوات، بينما تظهر مشاكل الرؤية والتنسيق الحركي كأول أعراض لدى ثلث مرضى ألزهايمر المبكر.

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