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النيابة العامة: ضبط 10 قطع أثرية وأسلحة نارية وذخائر داخل مسكن صبري نخنوخ

كتب : صابر المحلاوي

04:50 م 06/06/2026

صبري نخنوخ

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أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي ضبط عدد من المضبوطات داخل مسكن المتهم صبري نخنوخ، شملت 10 قطع أثرية، وبندقيتين آليتين، ورشاشًا، وطبنجة، إلى جانب أجهزة اتصال غير مرخصة.

ضبط أسلحة وقطع أثرية في إطار التحقيقات

وأوضحت النيابة أن ذلك جاء ضمن استكمال إجراءات التحقيق في القضية محل الاتهام، عقب صدور إذن بضبط وتفتيش مسكن المتهم والمقار التابعة له، بناءً على بلاغات وتحريات الأجهزة الأمنية.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات من الذخيرة، وأجهزة اتصال غير مرخصة، مع استمرار فحص المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ من صاحب معرض سيارات يكشف بداية الواقعة

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، يفيد بقيام المتهم وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

النيابة: تشكيل عصابي لفرض السيطرة والبلطجة

وبحسب تحريات الشرطة، تأكدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم.

ضبط المتهمين وقرارات الحبس

وعقب ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبطهم واستجوابهم، قبل أن تقرر النيابة حبسهم احتياطيًا وتجديد حبسهم لاحقًا.

نتائج التفتيش وفحص الهواتف

وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن 10 قطع أثرية.

كما كشف فحص الهواتف عن تسجيلات تتعلق بوقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز وتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة، مع استمرار التحقيقات المالية لتتبع العائدات.

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النيابة العامة: ضبط 10 قطع أثرية وأسلحة نارية وذخائر داخل مسكن صبري نخنوخ
النيابة العامة تكشف تفاصيل اتهام صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة في التجمع الخامس