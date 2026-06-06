"العربية وقعت في الترعة".. إنقاذ 3 أشخاص من حادث انقلاب بالمنوفية (صور)

اندلع حريق داخل أحد منازل قرية الجواهين التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، نتيجة اشتعال فرن بلدي، وتم إخماد الحريق قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المنازل والأحواش المجاورة.

تدخل الحماية المدنية والسيطرة على الحريق

أثار الحريق حالة من الذعر بين الأهالي مع سرعة انتشار النيران، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على الموقف ومنع امتداد النيران إلى باقي مناطق القرية.

وشاركت في أعمال الإطفاء سيارات الحماية المدنية التابعة لوحدات جرجا وبيت داود وأولاد سلامة بالمنشاة، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما استمرت فرق الإطفاء في أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

خسائر مادية ونفوق حيوانات

أسفر الحريق عن تضرر 17 منزلاً وحوشاً، إضافة إلى احتراق كميات من الأثاث المنزلي والغلال، وتلف بعض المبالغ المالية الموجودة داخل المنازل.

كما نتج عن الحريق نفوق جاموسة وحمار، فيما لم تُسجل أي خسائر بشرية بين الأهالي.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

تواصل الجهات المختصة أعمال المعاينة وحصر الخسائر الناتجة عن الحريق، إلى جانب التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.