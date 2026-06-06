بعض الأطعمة الشائعة قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر والكوليسترول في الدم خلال دقائق قليلة من تناولها، خاصة عند الإفراط فيها أو الاعتياد على استهلاكها بشكل متكرر.

ويؤكد أخصائي التغذية العلاجية والرياضية معتز القيعي أن هذا الارتفاع المفاجئ قد ينعكس سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، ويزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أكثر الأطعمة تأثيرا في رفع سكر الدم والكوليسترول الضار

وأوضح القيعي في تصريحات لمصراوي، أن الحلويات الجاهزة مثل الكعك والبسكويت والكرواسون تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والدهون المشبعة والمتحولة، ما يجعلها من أكثر الأطعمة تأثيرا في رفع سكر الدم والكوليسترول الضار بسرعة.

كما أشار إلى أن المشروبات المحلاة تمثل أحد أخطر العوامل الغذائية، إذ تؤدي إلى ارتفاع سريع في الجلوكوز بالدم خلال وقت قصير، إلى جانب ارتباطها بزيادة الدهون الثلاثية.

الوجبات السريعة تسهم في رفع الكوليسترول

وأضاف أن الوجبات السريعة مثل البرجر والبطاطس المقلية تعتمد على الدهون المشبعة والملح بكميات عالية، ما يسهم في رفع الكوليسترول ويؤثر سلبا على صحة القلب.

ولفت إلى أن الشيبسي والوجبات المصنعة تحتوي على دهون غير صحية وكميات كبيرة من الصوديوم، ما يجعلها من أبرز الأطعمة المرتبطة باضطرابات التمثيل الغذائي وارتفاع الدهون.

ونصح بضرورة الاعتماد على نظام غذائي متوازن يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، مع تقليل السكريات والدهون المشبعة، وقراءة الملصقات الغذائية قبل شراء المنتجات، خاصة لمرضى السكري وارتفاع الكوليسترول.

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