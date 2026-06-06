الشاي من أكثر المشروبات انتشارا على الموائد العربية، ويحرص كثيرون على تناوله مباشرة بعد الطعام اعتقادا بأنه يساعد على الهضم ويمنح الشعور بالراحة، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من هذه العادة لدى بعض الفئات.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية والرياضية معتز القيعي، أن الشاي يحتوي على مركبات تعرف باسم "التانينات"، وهي مواد قد تقلل من امتصاص الحديد الموجود في الطعام، خاصة الحديد النباتي، ما قد يزيد من احتمالات الإصابة بنقص الحديد عند تكرار هذه العادة بشكل يومي.

وأوضح القيعي في تصريحات لمصراوي أنه قد يؤدي تناول الشاي مباشرة بعد الوجبات إلى بعض الاضطرابات الهضمية لدى بعض الأشخاص، مثل الانتفاخ أو الشعور بعدم الارتياح في المعدة.

فئات ينصح بتجنبها الشاي بعد الطعام مباشرة

وكشف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية عن فئات ينصح بتجنب الشاي بعد الطعام مباشرة، تشمل:

1- مرضى نقص الحديد (الأنيميا)

حيث يقلل الشاي من قدرة الجسم على امتصاص الحديد، ما قد يفاقم الحالة مع الوقت.

2- الحوامل

تحتاج المرأة الحامل إلى كميات كافية من الحديد، لذا ينصح بتجنب الشاي مباشرة بعد الوجبات للحفاظ على مستوى الامتصاص.

3- الأطفال والمراهقون

في مراحل النمو، يعتمد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل كامل، وقد يؤثر الشاي على الاستفادة من الحديد والمعادن.

4- أصحاب اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يزيد الشاي من الشعور بالحموضة أو تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة بعد الأكل.

واختتم القيعي بالإشارة إلى أن الوقت الأفضل لتناول الشاي هو بعد ساعة إلى ساعتين من الوجبة، لإتاحة الفرصة للجسم لامتصاص العناصر الغذائية بشكل كامل، خاصة الحديد.

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