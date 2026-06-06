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محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بكورنيش المقطم - (فيديو)

كتب : محمد لطفي

08:19 م 06/06/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة بثا مباشراً، لحملة مكبرة، يقودها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمظاهر العشوائية بنطاق كورنيش المقطم، ومحور المستشار عبد المجيد محمود، لمتابعة أعمال حملة مكبرة تستهدف إزالة التعديات والإشغالات المخالفة، واستعادة الانضباط بالمكان والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، وتحقيقًا للسيولة المرورية وتأميناً لحركة المارة من المواطنين.

وتأتي الحملة في إطار جهود محافظة القاهرة المستمرة للتصدي لكافة أشكال التعدي على الطرق والأرصفة والمساحات العامة، وتيسير حركة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

ويتابع محافظ القاهرة أعمال الإزالة ميدانيًا، موجهًا الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع استمرار الحملات الدورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى

وأكد حي المقطم على اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، لضمان عدم عودة المخالفات مجددًا، مشددًة على استمرار هذه الحملات الدورية والمفاجئة على مدار اليوم، لضمان فرض هيبة القانون، والحفاظ على المظهر الجمالي للكورنيش، وعدم السماح بأي ارتداد للمظاهر العشوائية التي تؤرق المواطنين وتتسبب فى التكدسات المرورية.

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كورنيش المقطم حملة إزالة إشغالات محافظ القاهرة

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