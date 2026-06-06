طرحت إحدى شركات المياه الغازية، أحدث حملاتها الإعلانية لصيف 2026 بعنوان "أنت تقدر"، بمشاركة النجم عمرو دياب، وقائد منتخب مصر محمد صلاح، إلى جانب مشاركة الإعلامي مدحت شلبي.

وتصدر الإعلان منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثار حالة من الجدل والسخرية بين المتابعين، الذين أشار عدد منهم إلى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI في بعض المشاهد، معتبرين أن ظهور عمرو دياب بدا مختلفًا وغير معتاد مقارنة بمظهره الحقيقي.

تعليقات المتابعين على إعلان عمرو دياب

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "أنا فعلا اتصدمت إعلان لا يليق بالهضبة"، إعلان سيء وصعب"، "عمرو دياب طالع شبه فؤاد المهندس"، "الاستخدام وحش أتمنى يتسحب ويتعدل"، أكيد معمول مجاني".

وشهد الأغنية تقديم أغنية دعائية بعنوان "أنت تقدر"، بالإضافة إلى ظهور محمد صلاح الذي لديه مهمة كبيرة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

عمرو دياب يستعد لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة

يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل، وسيقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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