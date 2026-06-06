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"شبه فؤاد المهندس".. إعلان عمرو دياب يثير جدل رواد مواقع التواصل

كتب : معتز عباس

07:12 م 06/06/2026
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  • عرض 14 صورة
    مدحت شلبي في اعلان انت تقدر
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    محمد صلاح في اعلان انت تقدر
  • عرض 14 صورة
    عمرو دياب في اعلان انت تقدر
  • عرض 14 صورة
    تعليقات الجمهور على اعلان عمرو دياب وصلاح
  • عرض 14 صورة
    لقطات من اعلان الهضبة وصلاح
  • عرض 14 صورة
    عمرو دياب بـai في اعلان_9
  • عرض 14 صورة
    تعليقات الجمهور على اعلان عمرو دياب وصلاح
  • عرض 14 صورة
    تعليقات الجمهور على اعلان عمرو دياب وصلاح
  • عرض 14 صورة
    تعليقات الجمهور على اعلان عمرو دياب وصلاح
  • عرض 14 صورة
    تعليقات الجمهور على اعلان عمرو دياب وصلاح
  • عرض 14 صورة
    تعليقات الجمهور على اعلان عمرو دياب وصلاح
  • عرض 14 صورة
    الهضبة في اعلان بيبسي
  • عرض 14 صورة
    تعليقات الجمهور على اعلان عمرو دياب وصلاح

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طرحت إحدى شركات المياه الغازية، أحدث حملاتها الإعلانية لصيف 2026 بعنوان "أنت تقدر"، بمشاركة النجم عمرو دياب، وقائد منتخب مصر محمد صلاح، إلى جانب مشاركة الإعلامي مدحت شلبي.

وتصدر الإعلان منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثار حالة من الجدل والسخرية بين المتابعين، الذين أشار عدد منهم إلى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI في بعض المشاهد، معتبرين أن ظهور عمرو دياب بدا مختلفًا وغير معتاد مقارنة بمظهره الحقيقي.

تعليقات المتابعين على إعلان عمرو دياب

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "أنا فعلا اتصدمت إعلان لا يليق بالهضبة"، إعلان سيء وصعب"، "عمرو دياب طالع شبه فؤاد المهندس"، "الاستخدام وحش أتمنى يتسحب ويتعدل"، أكيد معمول مجاني".

وشهد الأغنية تقديم أغنية دعائية بعنوان "أنت تقدر"، بالإضافة إلى ظهور محمد صلاح الذي لديه مهمة كبيرة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

عمرو دياب يستعد لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة

يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل، وسيقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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الذكاء الاصطناعي منتخب مصر اعلان انت تقدر محمد صلاح عمرو دياب

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